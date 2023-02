Coppa Italia di Serie D, il Lamezia Terme sfiderà la Cavese nei quarti

L’ultimo match degli Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D ha visto la vittoria di misura della Cavese sul Francavilla, di conseguenza sarà la squadra di Cava de’ Tirreni ad affrontare il Lamezia Terme nei Quarti di finale della manifestazione.

L’incontro in questione si svolgerà il 22 febbraio, in concomitanza con gli altri tre incontri: Crema-Giana Erminio, United Riccione-Adriese e Pineto-Puteolana. Tramite sorteggio è stato stabilito che la sfida, in gara unica, si giocherà a Lamezia Terme; per i lametini vincere la Coppa Italia è ormai diventato il grande obiettivo della stagione.