Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina a Palermo senza Fabbian

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 22^ giornata, fermando ben 10 calciatori per uno o più turni. Tra gli squalificati troviamo Giovanni Fabbian, il centrocampista della Reggina, nonché attuale bomber amaranto, che contro il Sudtirol è incappato nella quinta ammonizione del suo campionato e non sarà dunque a disposizione di mister Inzaghi per la trasferta di Palermo.

Sono ben 3 le giornate di stop per Ridgeciano Haps del Venezia, 2 invece per Marius Marin del Pisa, il quale salterà anche la trasferta dei toscani al “Granillo” in programma sabato 11 febbraio. Un solo turno di stop invece per Massimiliano Mangraviti e Andrea Papetti del Brescia, Lautaro Valenti del Parma, Cristian Dell’Orco del Perugia, Fabio Maistro della Spal e per due ex amaranto: Alessandro Cortinovis del Cosenza e Marco Curto del Sudtirol.

Per quanto concerne la Reggina, un turno di squalifica anche per il preparatore dei portieri Maurizio Guido “per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco contestato platealmente l’operato arbitrale.” Tra i calciatori invece si segnala la quarta ammonizione di Luigi Canotto, il quale finisce dunque in diffida.