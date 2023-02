Reggina, Menez solitario al terzo posto tra i marcatori stranieri amaranto

Quella di Bolzano è la sua tredicesima rete in maglia amaranto, a -1 da Kallon e a -4 da Denis, leader della classifica

Da Brescia a Bolzano, Jeremy Menez ha messo nuovamente la firma sul tabellino dei marcatori per la Reggina, un gol splendido quello realizzato al “Druso”, un destro teso e potente dritto all’incrocio dei pali, preceduto anche da una traversa colpita con una volée imprevedibile. Per il francese si è trattato del quinto gol in questo suo campionato, una rete che lo porta al secondo posto tra i marcatori amaranto alle spalle di Fabbian che guida il gruppo a quota 7.

Complessivamente però, dal suo arrivo a Reggio Calabria, Menez ha siglato finora 13 reti, e quello splendido ma purtroppo rivelatosi inutile per il risultato realizzato sabato a Bolzano, gli consente di piazzarsi solitario al terzo posto tra i marcatori stranieri all-time della Reggina. Dietro di lui, a quota 12, restano Mozart e Nakamura, oltre al compagno di squadra Rigoberto Rivas, il quale aveva a sua volta messo a segno un gol splendido contro il Sudtirol, annullato tuttavia per posizione di fuorigioco.

Nel mirino di Menez c’è adesso il secondo gradino del podio di questa speciale classifica, occupato da Mohamed Kallon, che tra campionato e Coppa Italia ha iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori amaranto 14 volte. A comandare questa classifica c’è German Denis, 17 i suoi gol nel triennio amaranto, 4 in più rispetto a Menez, il quale potrebbe riuscire, con un piccolo sforzo, a raggiungere e superare “El Tanque” nel corso di questa stagione.