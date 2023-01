Sudtirol-Reggina, le pagelle: brilla la stella di Menez, difesa distratta

Dopo 4 vittorie esterne di fila, la Reggina cede il passo al “Druso” contro il Sudtirol, decisiva la doppietta di Odogwu, non basta una grande rete di Menez agli amaranto. Le pagelle di RNP.

Contini 6 – Non è praticamente mai costretto a compiere parate, nonostante gli insidiosi attaccanti avversari mettano in apprensione la difesa; non può nulla sui due gol.

Pierozzi 6,5 – Si rivela spesso determinante con le sue diagonali difensive, così come da supporto offensivo; sfiora un gran gol nel primo tempo, è l’ultimo a cedere.

Cionek 5,5 – Odogwu è imprevedibile e difficile da contenere, lascia il segno ben due volte, sul secondo la coppia centrale amaranto è in grave ritardo.

Gagliolo 5,5 – In apprensione contro i vivaci attaccanti altoatesini, lascia troppo spazio a Odogwu in occasione del raddoppio.

Di Chiara 6 – Tanta spinta ma gioca una partita guardinga, sulla sua corsia il Sudtirol preme con maggior insistenza, in particolare con l’insidioso Rover.

Fabbian 6 – Si nota molto meno in fase offensiva rispetto al solito, lavora nell’ombra in un centrocampo a volte in difficoltà contro i rocciosi portatori di palla avversari.

Crisetig 6 – Regia attenta e pragmatica, detta i tempi dell’azione tentando di alzare i ritmi nei momenti opportuni; funziona bene il suo lavoro di schermo difensivo.

Hernani 5,5 – Appare un po’ sotto tono, alterna guizzi interessanti a momenti di appannamento, lavora molto largo a sinistra nel nuovo assetto tattico proposto da Inzaghi. Dal 72′ Liotti sv

Canotto 6,5 – Spina nel fianco per la difesa di casa, è incisivo e pericoloso ma non riesce a lasciare il segno. Dal 64′ Rivas 6 – Inizialmente in ombra, segna un grandissimo gol annullato per fuorigioco millimetrico.

Gori 5,5 – Prova a farsi trovare dai compagni con poca fortuna ma quando lo trovano, diventa molto pericoloso; a tratti gira un po’ a vuoto. Dal 72′ Cicerelli sv

Menez 7 – Primo tempo mostruoso, un faro di qualità nell’attacco amaranto, colpisce una traversa e segna un gol capolavoro; cala il ritmo della partita nella ripresa e lui cala a sua volta ma resta una prova di alto profilo.

Mister Inzaghi 6 – Propone una Reggina leggermente diversa dal punto di vista tattico, una squadra volitiva e carica che come al solito costruisce molte palle-gol, soffre le iniziative dei locali, i quali creano solo apprensione senza mai impensierire Contini, riuscendo però a trovare due reti con lo scatenato Odogwu. I cambi trasmettono linfa nuova ma non sufficiente per cambiare marcia, nonostante un gran rete di Rivas, accesosi all’improvviso, gol annullato per fuorigioco. Alla fine gli amaranto pagano per le consuete situazioni già viste e, probabilmente, per non essere riusciti a tenere alto il ritmo nella seconda frazione, soprattutto a causa delle modifiche tattiche operate da Bisoli, bravo a limitare il gioco della Reggina.