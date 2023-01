Sudtirol-Reggina, Inzaghi: “Sono molto arrabbiato, non si può perdere così”

Al termine del match di Bolzano che ha visto la Reggina uscire battuta per 2-1 contro il Sudtirol, mister Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

“Sapevamo che non era la stessa squadra dell’andata. Dobbiamo migliorarci, siamo sempre qui a ripeterci, la partita l’abbiamo sempre avuta in mano, per occasioni e possesso non c’è stata gara. Bravi loro a sfruttare due occasioni, noi dobbiamo diventare più cattivi. Nei primi venti minuti ho cambiato più volte sistema, creando diverse opportunità importanti; sul risultato di parità avevamo la sensazione di poterla vincere, non bisogna perderla, il nostro portiere non ha toccato palla, dobbiamo crescere sotto questo aspetto. la prima mezz’ora abbiamo spinto tanto, nel secondo tempo c’è stato equilibrio ma non abbiamo mai sofferto, dovevamo essere più bravi sul loro calcio d’angolo; non meritavamo di perderla ma onore a loro. Dobbiamo essere più concreti, le nostre sconfitte sono state quasi tutte così, la Serie B è complicata, lo dimostrano i risultati ogni settimana; abbiamo una posizione insperata, giochiamo un ottimo calcio, dobbiamo continuare così ma diventare più rabbiosi. Sono molto arrabbiato per aver perso così. Menez ha fatto un grande gol, peccato non sia servito; sapevo che avrebbero giocato molto bassi, scendere in campo senza centravanti sarebbe stato controproducente, invece li abbiamo sorpresi creando anche parecchio, una soluzione tattica che stava portando buoni frutti finché non si sono risistemati dopo mezz’ora stringendo le linee, a quel punto abbiamo fatto più fatica. Su calcio d’angolo all’andata eravamo andati bene, dobbiamo ritrovare la cattiveria anche in questi episodi, siamo diventati più vulnerabili, dobbiamo ritrovare maggiori certezze. Nulla da dire sul gol annullato a Rivas, purtroppo era fuorigioco.”