Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, ai paraguaiani del Club Guaranì, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Santander fino al 30 giugno 2023. A Santander un grande in bocca al lupo per il...

Grande rispetto per un avversario che sta stupendo tutti, ma anche a Bolzano la Reggina proverà ad imporre il proprio gioco ed a regalare una grande gioia ai propri tifosi. “Il Sudtirol è la vera sorpresa di questo...

