Reggina, Cardona: “Il nostro obiettivo continuare a fare bene! Mercato? Vogliamo rinforzarci”

Intercettato dalla stampa presente fuori dagli uffici della Lega Serie B, il presidente amaranto Marcello Cardona ha parlato del cammino della Reggina in campionato, soffermandosi sull’ottimo lavoro svolto fin qui dalla squadra e da Inzaghi: “Ci siamo dati a giugno un’idea precisa: ovvero di far giocare bene la squadra. Ci siamo mossi sul mercato con questo obiettivo. Con Inzaghi abbiamo trovato, poi, uno staff di prim’ordine. La squadra ha dato questo impulso e siamo contenti. Il nostro obiettivo, come abbiamo già detto, è vedere come saremo al 31 di marzo. L’obiettivo è continuare a giocare bene“.

Cardona ha poi rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le strategie di mercato del club: “Al ds Taibi ho sempre detto di andare a giro con la classifica della Reggina. Tecnicamente quindi non abbiamo necessità. Abbiamo sicuramente bisogno di fortificarci, ma niente di più”.



Nota di merito poi per Giovanni Fabbian e Nicolò Pierozzi, due dei protagonisti assoluti della cavalcata amaranto nel girone d’andata: “Quello che ci fa piacere è di essere riusciti a creare un ambiente importante al Sud per giovani, siano essi nostri o di altre società. Il futuro di Fabbian? Adesso dobbiamo pensare alla gara di Bolzano. Con Giovanni e con l’Inter abbiamo rapporti consolidati. Conosco Marotta da una vita. Per il resto c’è tempo. Come Fabbian c’è anche Pierozzi. Con Saladini questo era uno degli obiettivi che ci eravamo fissati”.

s.r.