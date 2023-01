Calciomercato Reggina: Santander ai saluti, torna in patria al Guarani

Dura meno di sei mesi l’avventura in amaranto

Federico Santander non è più un giocatore della Reggina. La notizia è arrivata nelle scorse ore direttamente dal Paraguay: El Ropero infatti farà ritorno in patria, per la precisione al Club Guarani, società nella quale è cresciuto calcisticamente e ha giocato dal 2008 al 2015 con brevi intervalli fra Tolosa, Racing Club e Tigre.

La formula del trasferimento è quella del prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Il centravanti arrivato in estate saluta dunque Reggio Calabria, dopo aver collezionato appena tre presenze per un totale di 31′ minuti giocati. Si attende l’ufficialità del club amaranto.

s.r.