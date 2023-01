Promozione, finita l’attesa del San Giorgio: si Ã¨ sbloccato Zampaglione

Doppietta per l'attaccante domenica a Melicucco, i suoi primi gol con il San Giorgio e in campionato

Torna in grande stile, da bomber navigato quale lui è sempre stato, con una doppietta: Mimmo Zampaglione ha rotto il ghiaccio nel campionato 2022/2023 dopo una lunghissima attesa, mettendo a segno i due gol che hanno consentito al San Giorgio di raccogliere un pareggio a Melicucco.

Finora l’esperto attaccante reggino aveva siglato un solo gol in stagione, nella partita di Coppa Italia vinta a fine agosto dal Bocale, dove Zampaglione ha militato per un anno e mezzo, a Gallico contro l’Archi. In campionato poi è stata lunga ed infruttuosa la ricerca del gol da parte dell’attaccante, che prima con il Bocale, poi da dicembre con il San Giorgio, non era ancora riuscito ad esultare, una stagione fin qui stregata per lui, che in carriera è sempre stato prolifico e protagonista con ogni maglia.

La doppietta siglata domenica contro il Melicucco ha riportato Zampaglione a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, una soddisfazione liberatoria per lui che in campionato era andato in gol l’ultima volta il 1° maggio scorso nel match-salvezza vinto dal Bocale contro la Bovalinese. Due gol per dare il via all’arrembaggio di un San Giorgio che insegue la vittoria da 6 giornate; solo 4 punti raccolti dalla squadra di mister Marcianò da dicembre, scivolando dal primo al quarto posto e passando da +1 a -8 nei confronti della Vigor Lamezia. Zampaglione, Vara, Secondi e tutti gli altri sono pronti a dare battaglia fino alla fine.