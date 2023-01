Coppa Italia di Serie D, i rigori premiano il Lamezia Terme, Quarti raggiunti

Sono stati necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice del confronto degli Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D giocato al “D’Ippolito”, tra il Lamezia Terme e il Trapani. Sulla panchina lametina al debutto mister De Luca, chiamato a centrare in questo finale di stagione gli obiettivi ancora alla portata dei gialloblu, ovvero la vittoria dei playoff (con il primo posto ormai saldamente in mano al Catania) e la Coppa Italia.

Il confronto con il Trapani non è stato dei più semplici, il Lamezia ha trovato il vantaggio al 62′ con Cunzi, ma al 70′ i siciliani ristabilivano la parità con De Pace. Al triplice fischio il risultato era di 1-1, a decidere la qualificata ai Quarti di finale sono i rigori che vedono esultare proprio Maimone e compagni, vittoriosi per 6-5.

Il Lamezia Terme affronterà nel prossimo turno la vincente di Cavese-Francavilla in programma mercoledì 1° febbraio. Già stabiliti invece gli altri accoppiamenti: nella parte alta del tabellone si affronteranno Crema contro Giana Erminio e United Riccione contro Adriese; nella parte bassa la sfida tra Pineto e Puteolana decreterà la semifinalista che potrebbe trovarsi sulla strada dei lametini in caso di ulteriore passaggio del turno.