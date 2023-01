Verso Sudtirol-Reggina: tutte le info per il settore ospiti

E’ attiva dalla mattinata di oggi, lunedì 23 gennaio, la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere alla gara Sudtirol-Reggina, in programma sabato 28 gennaio allo stadio Druso di Bolzano (calcio d’inizio ore 14:00).

Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale diyticket, o previa prenotazione al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18, ritiro in tutti i punti SisalPay in Italia pagando in contanti).

I ticket del settore ospiti (Settore 6), sono in vendita ai seguenti prezzi:

-Intero € 15,00 (più diritti di prevendita).

-Ridotto 11,00 € (più diritti di prevendita).

La prevendita del Settore 6 – Ospiti chiude venerdì 27 gennaio alle ore 19.00, non sarà possibile l’acquisto il giorno della gara.

*La società ospitante “consiglia vivamente ai tifosi ospiti onde evitare lunghe code alle casse di acquistare il biglietto in prevendita sui canali disponibili.

Info per i tifosi amaranto che arriveranno a Bolzano in pullman e auto (parcheggio Via Trento):

-Uscita autostrada A22 Bolzano Sud;

-Proseguire dritto Via Torricelli, alla rotonda prendere seconda uscita Via Pacinotti;

-Proseguire dritto per Via Galileo Galilei (tenersi sulla sulla sinistra),

-Alla rotonda prendere la terza uscita a destra,

-Immediatamente prima del ponte Roma seguire cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” girando a

destra.

Arrivo parcheggio per pullman di Via Trento.

Attraversare ponte pedonale fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra, arrivo Stadio Druso.

Info per i tifosi amaranto che arriveranno a Bolzano in treno:

-Scendere stazione Bolzano-Bozen;

-Usciti dalla stazione svoltare a sinistra;

-Proseguire sempre dritto lungo via Garibaldi, a Piazza Verdi attraversare ponte Loreto e proseguire fino a Ponte Langher.

Ufficio stampa Reggina 1914