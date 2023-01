I Top di Reggina-Ternana: bene Gori, Fabbian protagonista indiscusso

Termina 2-1 la sfida del Granillo tra Reggina e Ternana. Dopo la sconfitta interna nello scorso turno di campionato la squadra amaranto torna al successo in casa grazie alla rimonta firmata da Giovanni Fabbian, autore di due reti. Inutile per i rossoverdi la rete del momentaneo vantaggio di Pettinari nel primo tempo. Di seguito i Top del match secondo RNP:

FABBIAN – Il gioiellino classe 2003 si carica la Reggina sulle spalle e si guadagna di diritto il titolo di uomo copertina del match. Due reti, una per tempo, che sanciscono la vittoria e soprattutto regalano agli amaranto tre punti pesantissimi che valgono oro. Grinta, cuore, senso del goal e tempi d’inserimento perfetti per Fabbian, che ancora una volta si conferma l’uomo in più della squadra di Inzaghi.

GORI – Alla sua terza apparizione da titolare, ha l’arduo compito di non far rimpiangere Menez. Missione riuscita per il centravanti di proprietà della Fiorentina, che contro la Ternana gioca a mani basse la sua miglior partita della stagione con una prova di grande sacrificio. Ha suoi piedi almeno due grandi occasioni, ma Iannarilli è abile a negargli la gioia del goal. Pregevole invece l’assist di testa con il quale manda in porta Fabbian per la rete dell’1-1.

SANTO ROMEO