Reggina, il patron Saladini: “GiÃ  raggiunti molti obiettivi ma sono ambizioso e sognatore”

Si è svolta al Centro Sportivo Sant’Agata la conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Geria, nuovo responsabile del settore giovanile amaranto, alla quale hanno preso parte anche il patron Felice Saladini e il presidente Marcello Cardona.

Questo l’intervento del patron Saladini: “Ci tenevo ad essere qui, un ulteriore passo del club verso i nostri obiettivi, il settore giovanile è un punto sul quale investire e ottenere risultati, con la competenza del direttore Giuseppe Geria ci avviciniamo a questo obiettivo. Abbiamo raggiunto già molti obiettivi, io sono ambizioso e amo sognare, sto provando a costruire questo anche nella Reggina; abbiamo salvato la società e istituito il miglior CDA possibile; è arrivato Inzaghi, abbiamo ristrutturato il debito, presentiamo oggi il miglior responsabile del settore giovanile che potesse arrivare. Voglio fare ancora tanto, stiamo dimostrando di poter essere un punto di riferimento, non è solo una questione di calciatori, se ci saranno opportunità di mercato Taibi le consiglierà. Questa è una comunità che sta ottenendo un riscatto grazie a questo club, il lavoro e l’impegno alla fine pagano e i risultati arrivano. Lavoriamo come singoli ma siamo una grande squadra in questa società; dobbiamo essere bravi a costruire un club DI Serie A, che ha lavorato giorno per giorno costruendo in ogni settore, arrivando in Serie A quando sarà pronto; è il lavoro che stiamo facendo, senza ansia e con umiltà, con soddisfazioni che nessuno si aspettava sei mesi fa.”