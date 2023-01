Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina-Ternana senza Menez, Partipilo e Favilli

Un turno di squalifica per Menez e per i calciatori umbri Favilli e Partipilo; sanzione economica per il club e per Canotto

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in riferimento alle partite della ventesima giornata, fermando per un turno 9 calciatori; tra questi troviamo Jeremy Menez, il quale ha ricevuto contro la Spal il suo quinto cartellino giallo stagionale. Il francese salterà Reggina-Ternana, stesso destino anche per due calciatori delle Fere: Andrea Favilli e Anthony Partipilo. Gli altri calciatori fermati sono Foulon del Benevento, Ndoj del Brescia, Nasti del Cosenza, Borrelli del Frosinone, Bani del Genoa e Barba del Pisa.

Oltre la squalifica di Menez, la Reggina registra anche un’ammenda di € 2.000,00 “per avere, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un accendino.” Terza ammonizione e sanzione di € 1.500,00 per Luigi Canotto “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.” Michele Camporese raggiunge quota due cartellini gialli mentre si tratta del primo per Federico Ricci.