Reggina: per la trequarti spunta il nome di Praszelik del Verona

Ritorno di fiamma per il trequartista polacco, obiettivo di mercato degli amaranto nella scorsa sessione di mercato. Su di lui anche il Perugia di Castori

Dopo le sirene della sessione estiva di calciomercato, nell’ultimo periodo è tornato in orbita Reggina il nome del giovane trequartista Mateusz Praszelik, attualmente in forza all’Hellas Verona.

Da quando è arrivato in Italia, il fantasista polacco ha collezionato solamente due presenze ed è attualmente ai margini del progetto tecnico di Zaffaroni.

Una sua eventuale cessione già a gennaio non è del tutto da escludere: il ds amaranto Taibi ha già mostrato il suo apprezzamento per Praszelik, che potrebbe accettare di scendere di scendere di categoria per ritrovare continuità e rilanciarsi.

Su di lui c’è da segnalare l’interesse anche di un’altra compagine di Serie B, il Perugia di mister Castori.

SANTO ROMEO