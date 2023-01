Reggina, le prime parole di Contini: “Stimolato da un progetto ambizioso”

Conferenza stampa di presentazione per Nikita Contini, il nuovo portiere della Reggina, primo volto nuovo alla corte di Inzaghi in questo mercato di riparazione. Queste le sue parole.

“Appena ho ricevuto la telefonata del direttore non ci ho pensato molto ad accettare, sono molto stimolato dalle ambizioni di questa società, è un piacere lavorare in una piazza storica come questa e in gruppo così forte. La Reggina guarda avanti, è un progetto a lungo termine, uno stimolo maggiore per venire qui. Non capisco perché ho girato così tanto, essere di proprietà di un club importante rende difficile potersi esprimere, ogni anno vado in prestito altrove e mi sono messo a disposizione ovunque, il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile e arrivare in alto con questa maglia. Colombi è molto forte, io sono a disposizione del mister e della società, mi farò trovare pronto quando verrò chiamato in causa. La B è un bel campionato, dobbiamo pensare partita per partita e ad aprile guarderemo la classifica. Il ruolo del portiere è particolare, al giorno d’oggi è cambiato molto. Ho iniziato giocando in attacco, ma la cosa più importante ora è parare; tutti abbiamo difetti, lavorerò per migliorare. Poter giocare a Napoli è un grande stimolo, ma non ci penso, ora c’è solo la Reggina. Mi sono subito inserito in questo gruppo fantastico e unito, penso che questo dovrà essere l’arma in più per noi. L’ambiente del Sant’Agata mi è familiare, ci ho giocato tante volte in passato con le giovanili del Napoli.”