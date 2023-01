I Top e Flop di Reggina-Spal: saracinesca Alfonso, insufficiente Perenzoni

Termina 0-1 il match tra Reggina e Spal. Comincia in salita il 2023 della squadra amaranto che non riesce a capitalizzare al meglio le numerose occasioni da gol create ed esce sconfitta dal Granillo nella prima gara del girone di ritorno. Decisiva per gli ospiti l’autorete di Gagliolo al minuto 65′ della ripresa. Di seguito i Top e Flop della gara secondo RNP:

TOP

ALFONSO – Se la squadra di mister De Rossi ha portato a casa i tre punti tanto del merito va reso soprattutto al suo estremo difensore. Protagonista assoluto del match, Alfonso è in giornata di grazia e lo dimostra salvando in più occasioni la porta dei biancoazzurri. Al minuto 95′ certifica la vittoria della Spal con un intervento miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Loiacono.

FLOP

ARBITRO E VAR – La poca concretezza sotto porta ha penalizzato e non poco la formazione di Inzaghi, ma sul risultato finale pesano inevitabilmente anche le decisioni prese dal direttore di gara e il lavoro degli assistenti al Var. Prestazione insufficiente nel complesso quella di Perenzoni, reo di aver revocato dopo la revisione al monitor il penalty precedentemente assegnato per il fallo di Dickmann ai danni di Canotto.

SANTO ROMEO