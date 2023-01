Reggina-Spal, Inzaghi: “Sconfitta immeritata, non si può perdere facendo 25 tiri in porta!”

Al termine di Reggina-Spal, partita vinta dagli estensi per 0-1, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata contro gli emiliani. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è molto rammarico per il risultato di oggi, soprattutto se andiamo a guardare le statistiche del match. Abbiamo effettuato venticinque tiri in porta e ciò nonostante non abbiamo portato punti a casa. Quando giochi così non devi perdere, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, non abbiamo concesso praticamente nulla. In futuro dovremo essere un più cinici sotto porta. Pensiamo alla prossima accettando il risultato del campo“.

s.r.