Ultime News

Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita Reggina – SPAL, valida per la 20° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Abati, Alfonso, Pomini DIFENSORI: Almici, Arena,...

Reggina

Alle 14 per la ventesima giornata di serie B si affrontano Reggina e Spal. Gli amaranto sono reduci dalla vittoria di misura in trasferta contro l’Ascoli, mentre gli estensi sono stati sconfitti dal Pisa per 1-0...