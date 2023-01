Reggina, Taibi parla di mercato: “Faremo scelte oculate, fin qui risultati oltre le aspettative”

Attraverso i canali social ufficiali della Reggina, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha fatto il punto sul mercato e sui metodi che il club attuerà in questa finestra invernale.

“Il nostro è un progetto triennale, da quando è subentrata questa società abbiamo intrapreso questa strada che con grande senso di responsabilità dobbiamo percorrere, cercando di rispettare i canoni soprattutto economici per far sì che la società possa andare avanti. Questo progetto è stato portato avanti con risultati che vanno oltre le aspettative, ma ciò non cambia che la strada va comunque percorsa, grande merito allo staff e all’allenatore, tutti eccezionali, questo è un gruppo che va rispettato. La classifica ci sta dando un risultato importante, è giusto che i tifosi possano sognare e noi dobbiamo crederci, ma siamo consapevoli che altre squadre sono state attrezzate per vincere il torneo; noi siamo più avanti di ciò che speravamo, ma con umiltà e responsabilità possiamo provarci. A gennaio il mercato è difficile, si va riparare qualcosa di sbagliato, e noi abbiamo una squadra che ha fatto benissimo; gettarsi in questo mercato con il rischio di fare danni sarebbe pericoloso, dobbiamo guardare anche alla sostenibilità del club, io in primis dovrò essere oculato nelle scelte. Si sentono dei nomi con dei prezzi fuori dalla portata, io non metterò mai in difficoltà questa società; se ci sarà la possibilità di intervenire, bene, altrimenti abbiamo già una squadra importante. Sento parlare di attaccanti, ne abbiamo alcuni che stanno tornando dagli infortuni e sono forti, sostituirli significa fare qualcosa di impossibile e non è detto che faranno benissimo; per il portiere è quasi fatta. Non mi farò ingolosire, devo proteggere il lavoro e il fattore economico del patron Saladini e del presidente Cardona, devo proteggere un gruppo, anche perché quando una squadra va bene inserire nuovi elementi può essere controproducente. Stiamo lavorando su un paio di situazioni che non peseranno sulla sostenibilità, per il resto andremo avanti con quanto di positivo è stato fatto, sostenendo la squadra e lo staff, fin qui straordinari. Mi auguro si possa ripetere quanto fatto nel girone di andata, non sarà facile ma siamo pronti a tutto e fiduciosi di completare un ottimo campionato.”