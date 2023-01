Serie D, i recuperi: San Luca travolto a Trapani, vince anche il Santa Maria

Brutto stop per il San Luca nel recupero della 14^ giornata del Girone I di Serie D giocato questo pomeriggio a Trapani, la squadra siciliana s’impone nettamente sulla compagine di Ciccio Cozza in grande emergenza e costretto a rinunciare, tra gli altri, a Leveque e Pelle. Trapani avanti al 36′ con Mascari, nella ripresa arriva la doppietta di Cangemi all’11’ e al 25′, infine a rendere il passivo ancora più largo ci pensa Carboni che al 90′ firma il definitivo 4-0.

Nell’altro recupero in programma oggi, sempre per il 14° turno, la Polisportiva Santa Maria ha battuto per 3-1 il Licata, tutte le reti arrivate nella ripresa: vantaggio campano di Catalano al 4′, raddoppia Tandara al 13′; al 34′ Ouattara riporta in partita i siciliani ma al 44′ Ielo chiude definitivamente la pratica.

Classifica

45 Catania

33 Locri

33 Lamezia Terme

31 Vibonese

29 Sant’Agata

29 Licata

26 Trapani

22 Ragusa

22 Sancataldese

22 Santa Maria

21 Real Aversa (-1)

20 Castrovillari**

19 Canicattì*

19 Acireale

18 Cittanova

17 San Luca*

15 Paternò

8 Mariglianese

*una partita in meno

**due partite in meno