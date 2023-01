In occasione del compleanno numero 109 della Reggina, non poteva certamente mancare l’augurio del patron amaranto Felice Saladini, che per la prima volta si trova a festeggiare questo giorno da massimo dirigente del club.

Queste le sue parole affidate ai social: “Una storia che accompagna la Calabria da oltre un secolo. Una tradizione da onorare ogni giorno con passione e sportività in campo, con impegno e valori nei nostri territori. Buon compleanno Reggina.”