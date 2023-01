Buon compleanno Reggina, 109 candeline sulla grande torta amaranto

11 gennaio 1914, l’inizio di una grande storia d’amore. Come ogni anno, il compleanno della Reggina diventa, per il popolo amaranto, una celebrazione che sfiora la sacralità, tanto forte e saldo è il legame tra quella quella maglia e questa terra che ella da oltre un secolo rappresenta.

Sono 109 gli anni compiuti dalla Reggina, portati benissimo considerando che la sua grandezza sportiva è arrivata, in fin dei conti, in età avanzata. La gloria del massimo campionato raggiunto nel 1999, a 85 anni suonati. E tutte le soddisfazioni successive, nazionali e non solo. Non sono però anche mancati i dolori, le angosce, le preoccupazioni, dalle stelle alla polvere e ritorno, più e più volte. Quelle stelle che adesso la Reggina vuole provare a riconquistare, per scrivere nuove pagine di grande storia.

Una grande storia scritta anche e soprattutto negli 85 anni precedenti il 1999, tra volti, imprese ed emozioni ormai entrati di diritto nella storia della Reggina e della città di Reggio Calabria. Da Camozzi al presidente Granillo, e poi ancora Maestrelli, la Banda Scala, Lillo Foti, solo per citare una piccolissima parte di quei volti che, attraverso le loro imprese e le loro gesta, hanno impresso a fuoco per sempre i loro nomi su questa lunga storia tinta d’amaranto. Una storia che è, innanzitutto, una Storia d’Amore.

Buon compleanno Reggina…