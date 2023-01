Eccellenza, mister Laface lascia la panchina del Bocale

Il Bocale Calcio ADMO comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte di mister Filippo Laface. Data la difficile situazione di classifica e nella speranza di poter in tal modo fornire una scossa alla squadra, il club, con estrema riluttanza, ha accettato la scelta dell’allenatore, al quale va il più sentito ringraziamento per tutto ciò che in questi anni è stato realizzato sotto la sua guida, in una lunga storia iniziata nell’estate del 2017 e che ha portato il Bocale alla vittoria del campionato di Promozione, al quarto posto in Eccellenza, alla semifinale di Coppa Italia e alla strepitosa salvezza ottenuta lo scorso anno. Un ringraziamento che si estende anche ai suoi collaboratori, il professor Luca Rodà e mister Francesco Paviglianiti, grandi professionisti e splendide persone.

Il presidente Filippo Cogliandro ha così espresso il suo pensiero nei confronti di mister Laface: “Mi sento afflitto per quanto successo, ieri mister Laface mi ha fortemente emozionato, da parte sua ho visto la bontà e l’altruismo di chi ha dato tutto per questa società, facendo grandi sacrifici in questi anni per il bene del Bocale. Il suo è stato un gesto nobile che pochi avrebbero fatto, proprio per l’amore nei confronti di questi colori. La nostra missione, di società e squadra, sarà quella di non rendere vano questo suo sacrificio, onorandolo e rispettandolo attraverso i risultati. Sono dispiaciuto perché avrei voluto un epilogo diverso da questo, Laface in questi anni ha scritto la storia del Bocale, oltre che rappresentare la storia del calcio calabrese, averlo avuto al nostro fianco è stato un lusso ma soprattutto un onore, poiché è diventato un nostro grande amico. Proprio per il rispetto che nutriamo nei suoi confronti, faremo l’impossibile per arrivare alla salvezza, lui sarà il nostro primo tifoso.”

Ufficio stampa ASD Bocale Calcio ADMO