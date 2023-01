Basket, grande Viola a Palermo: i neroarancio lasciano l’ultimo posto!

Parte alla grande il 2023 per la Pallacanestro Viola che torna vittoriosa dalla trasferta di Palermo contro la Green Basket in un delicato scontro diretto in fondo alla classifica. La formazione neroarancio, seguita in Sicilia da un folto numero di tifosi, prevale nella seconda parte del match dopo un grande equilibrio, ottenendo la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare.

Equilibrio assoluto sul parquet di Palermo sia al termine del primo quarto (22-22) che all’intervallo lungo (41-41). Il quintetto di coach Bolignano pigia il piede sull’acceleratore al rientro in campo, Marchini (miglior realizzatore del match con 23 punti), capitan Renzi (17) e Balic (15) gonfiano il canestro quasi ad ogni tentativo e all’ultimo riposo si arriva sul punteggio di 62-69, un vantaggio di 7 lunghezze che i reggini nell’ultimo quarto difendono con i denti riuscendo infine anche a chiudere con un +8, con il punteggio finale al suono della sirena che si assesta sul 76-84.

Per la prima volta in questa stagione la Viola non è più ultima, posizione ora occupata proprio da Palermo e nel prossimo turno, domenica 15 gennaio al “PalaCalafiore”, arriverà la Virtus Ragusa in un altro scontro diretto con entrambi i quintetti a quota 8 punti.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 14^ giornata

24 Agribertocchi Orzinuovi

22 Gemini Mestre

22 Rucker San Vendemiano

18 Antenore Energia Virtus Padova

16 Aurora Rimadesio Desio

16 Civitus Allianz Vicenza

14 LuxArm Lumezzane

14 UBP Petrarca Padova

12 Logiman Pallacanestro Crema

12 Lissone Interni Brianza Casa Basket

12 Pontoni Monfalcone

12 Infodrive Capo d’Orlando

8 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

8 Bergamo Basket 2014

8 Virtus Ragusa

6 Green Basket Palermo