Eccellenza e Promozione, gli anticipi: la Morrone ritrova la vittoria, sorride il Ravagnese

ECCELLENZA – Dopo una lunghissima astinenza la Morrone ritrova la vittoria che mancava da ben 10 giornate durante le quali gli amaranto avevano ottenuto 6 pareggi e 4 sconfitte; la squadra di Infusino torna a sorridere vincendo al “Tarsitano” contro la Paolana, che al contrario della Morrone, arrivava da un momento brillante di forma con 4 vittorie consecutive e un totale di 16 punti in 7 gare dall’avvento di mister Lio in panchina. A decidere la sfida ci ha pensato Nicoletti, già protagonista su questo stesso campo lo scorso maggio nella semifinale playoff con una doppietta. Grazie a questa vittoria di misura, la Morrone allontana i fantasmi della zona playout superando in classifica la stessa Paolana.

PROMOZIONE, GIRONE B – Un successo fortemente voluto e maturato nel finale di gara, è quello ottenuto dal Ravagnese che piega per 1-0 l’Atletico Maida abbandonando l’ultimo posto e rientrando in piena bagarre salvezza. I ragazzi di mister Aquilino le provano tutte, riuscendo a trovare il gol da tre punti all’85’, la firma di Sottilotta (nell’immagine principale, foto Santucci), arrivato nel mercato di dicembre dal Bocale. In attesa delle gare di domenica, il Ravagnese supera Africo e Melito andando a -1 dal Melicucco, certo di non essere ultimo al termine di questa giornata, poiché l’Africo è già sceso in campo nell’altro anticipo, ospite dello Sporting Catanzaro Lido che si è imposto per 1-0 con gol di Cariati.