Serie D, dopo la risalita, il campionato del Cittanova comincia adesso

Inizia con rinnovata fiducia il 2023 del Cittanova, nonostante la sconfitta nell’ultima gara prima della sosta del torneo di Serie D, ad interrompere una striscia di 7 risultati utili consecutivi. Dopo il difficoltoso avvio e l’arrivo sulla panchina giallorossa di mister Fanello, arrivare al giro di boa riuscendo a ricompattarsi al resto del gruppo era l’obiettivo massimo da poter ottenere, così da giocarsi la salvezza nel girone di ritorno partendo alla pari con tutte le avversarie.

Obiettivo riuscito per un Cittanova che è sì terzultimo, ma ad appena 2 lunghezze dalla salvezza diretta, con la classifica molto corta che rappresenta una sorta di griglia di partenza compatta nella quale tutte le squadre saranno pienamente in gioco. I pianigiani sono riusciti a compiere una grande risalita quando la situazione sembrava ormai disperata: 4 punti con altrettanti pareggi nelle prime 9 partite, 4 sconfitte consecutive dalla 6^ alla 9^ giornata; l’arrivo di Fanello a rimettere insieme i cocci di una squadra ultima e con il morale sotto i piedi. Una ripartenza da applausi con lo 0-0 imposto al Catania, fino ad allora sempre vincente e sempre a segno, un segnale fondamentale e una botta di autostima decisiva per ciò che è avvenuto nelle settimane successive. Dal pari con il Catania del 6 novembre al successo per 1-0 del 18 dicembre, circa un mese e mezzo, 7 partite totali per risalire la china un passo alla volta e riportarsi in linea di galleggiamento.

Un Cittanova che nella fase di ascesa si è scoperto squadra da trasferta, con 3 vittorie in altrettanti viaggi: Marigliano, Paternò e Canicattì. Vincente lontano da casa, mai invece tra le mura amiche dove in 9 partite ha ottenuto 5 pareggi e 4 sconfitte. Il rendimento interno da migliorare sarà dunque la chiave di volta iniziale per il 2023 dei giallorossi, chiamati ad affrontare domenica 8 gennaio l’Acireale al “Morreale-Proto”, andando a caccia del primo successo casalingo proprio in uno scontro diretto.

Fondamentale fino a questo punto si è rivelato uno dei calciatori di maggior qualità ed esperienza a disposizione di mister Fanello, ovvero Antonio Crucitti, autore di 9 dei 15 gol segnati dal Cittanova nel girone di andata; sono invece 3 le reti dell’ex attaccante del Giarre, Giuseppe Giannaula. Da loro ripartiranno le speranze salvezza di una squadra che ha spesso commesso degli errori, ma che probabilmente in alcune circostanze non è stata favorita dalla sorte. Il mercato di dicembre ha nel frattempo portato ai saluti del portiere Moschella, dei difensori Di Cristina. Gulino e Musolino, dei centrocampisti Gentile e Melchionna e dell’attaccante Fazio. Alla corte di Danilo Fanello sono invece arrivati: i difensori Ficara e Ismaele Pavia, i centrocampisti Anaclerio, Lorenzo Pavia e Ondo e l’attaccante Palma.