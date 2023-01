Ultime News

Il San Luca ha chiuso il girone di andata in piena zona playout ma la classifica attuale del torneo di Serie D potrebbe ingannare. I giallorossi hanno infatti ben due partite da recuperare, fissate per le prossime settimane: a...

Dilettanti

L’anno solare 2023 comincia come meglio non si potrebbe per il Lamezia Terme, chiamato a scendere in campo in anticipo rispetto a tutte le altre squadre di Serie D per disputare l’ultimo match dei Sedicesimi di finale...