Nel corso della sua permanenza in Inghilterra, che terminerà stanotte, Massimo Taibi ha visionato tre partite di Premier League: Brentford-Liverpool , Arsenal-Newcastle e (stasera) Crystal Palace-Totthenam e una di Championship QPR-Sheffield United .

“La realtà Reggina parla di una squadra in salute, ottimamente allenata, ben costruita e che sta disputando fin qui un grande campionato di Serie B, con il girone di andata chiuso al secondo posto. Migliorare l’attuale situazione è possibile, ma anche complicato sia per gli sforzi economici che richiede il mercato sia perché si ritiene la squadra già molto competitiva, come dimostrato dai fatti. Sostenibilità, calma e saggezza nelle operazioni di calciomercato sono sempre compagne di viaggio gradite, anche nelle uscite dei calciatori e non solo nelle possibili acquisizioni. Abbiamo fatto grandi investimenti a luglio, ora possono rivelarsi utili solo alcuni aggiustamenti, ma senza fare follie e considerando anche che diversi calciatori ambirebbero a venire da noi“.

Massimo Taibi , direttore sportivo della Reggina, è da qualche giorno in aggiornamento professionale in Inghilterra . Nel corso della sua permanenza inglese ha anche incontrato alcuni dirigenti sportivi e operatori di calciomercato, con i quali ha sviluppato diversi colloqui.

Il direttore sportivo amaranto è in Inghilterra per un aggiornamento professionale

Reggina, il ds Taibi dall’Inghilterra: “Non faremo follie sul mercato, in tanti vorrebbero venire”

