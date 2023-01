Reggina, in bilico il futuro di Liotti: sull’esterno c’è il Modena di Tesser

Nuovo anno, nuova sessione di calciomercato in Serie B. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi dal patron Felice Saladini, la Reggina avrebbe già un organico competitivo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, ma eventuali rinforzi per dare ulteriore slancio all’incredibile girone d’andata non sono da escludere a priori. Tuttavia, per fare spazio ai nuovi innesti è inevitabile che altri debbano andare via. Sono numerosi gli indiziati destinati a lasciare gli amaranto già in questa finestra invernale di mercato: Ravaglia, Dutu e Agostinelli dovrebbero rientrare per fine prestito nei rispettivi club di appartenenza, mentre per Bouah e Agostinelli potrebbero aprirsi le porte di una cessione a titolo temporaneo.

Discorso differente invece per Daniele Liotti, giocatore particolarmente apprezzato da Inzaghi per la sua duttilità ma che fin qui ha trovato pochissimo spazio. Sull’esterno c’è da registrare il forte interesse del Modena di Attilio Tesser, che avrebbe individuato in Liotti il sostituto ideale in caso di cessione del laterale sinistro Paulo Azzi. La società emiliana ha già avviato i contatti con il suo entourage, ma la Reggina ritiene Liotti un calciatore importante e lo lascerebbe partire solo davanti ad un’offerta veramente irrinunciabile. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

SANTO ROMEO