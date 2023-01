Mercato Reggina, tanti i nomi in ballo per il nuovo portiere

Comincia ufficialmente il mercato di riparazione e la Reggina sarà certamente impegnata per sistemare qualche piccolo tassello, tentando un salto di qualità decisivo per giocarsi fino in fondo le proprie chance.

Uno dei ruoli in cui potrebbero esserci delle novità è quello del portiere e nelle ultime settimane sono state molti i nomi accostati alla Reggina. Si parla di estremi difensori di una certa importanza come Samir Handanovic che nell’Inter è diventato seconda scelta dietro Onana, e Salvatore Sirigu, che potrebbe lasciare Napoli e scendere in B per gli amaranto o per il Cagliari, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com che riporta anche un altro nome già noto in riva allo Stretto: si tratta di Nicolas, che parrebbe in uscita dal Pisa dove è diventato una seconda scelta.

Un altro nome per la porta amaranto è stato riportato dal sito tuttoascolicalcio.it, dove si parla di un interessamento della Reggina per il portiere dei marchigiani Nicola Leali.