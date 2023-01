Serie B, Inzaghi tra gli 8 “sopravvissuti”: ben 12 squadre hanno già cambiato allenatore

Erano schierati in 20 sulla linea di partenza lo scorso 12 agosto, dopo quasi 5 mesi e 19 giornate sono sempre in 20 ma tra questi solo 9 hanno preso il via ad agosto e sono ancora in sella, anche se uno di questi ne era sceso ritornando poi al proprio posto. Questa in sintesi la situazione degli allenatori in Serie B, dove solamente 8 tecnici hanno conservato il proprio posto in panchina per tutto il girone di andata.

Tra i Magnifici 8 è presente, ovviamente, Filippo Inzaghi, saldamente al timone di una grande Reggina, seconda solo al Frosinone di Fabio Grosso. Gli altri 6 allenatori che hanno mantenuto il proprio posto in panchina sono: Michele Mignani del Bari, Fabio Pecchia del Parma, Cristian Bucchi dell’Ascoli, Attilio Tesser del Modena, Eugenio Corini del Palermo e Edoardo Gorini del Cittadella.

A questi 8 si aggiunge anche Fabrizio Castori, tecnico del Perugia per le prime 6 giornate, esonerato e richiamato poi dopo 3 incontri, guidando gli umbri nei successivi 10 match. Castori fa parte dunque sia dell’elenco dei sopravvissuti che degli esonerati; a sua volta Silvio Baldini, sulla panchina umbra per soli 3 incontri, si inserisce nel lungo elenco di tecnici che hanno chiuso la loro esperienza con molto anticipo.

Questo in ordine cronologico l’elenco degli allenatori scesi dal treno nelle prime 19 tappe: 3^ giornata, brevissima l’esperienza del giovane Leandro Greco alla guida del debuttante Sudtirol, dopo la netta sconfitta di Reggio Calabria al suo posto arriva Pierpaolo Bisoli; 4^, si ferma presto l’avventura a Como di Giacomo Gattuso, al suo posto viene chiamato Moreno Longo, ufficialmente in panchina dal settimo turno; 6^, Fabio Cannavaro prende il posto di Fabio Caserta alla guida del Benevento, mentre a Pisa salta la panchina di Rolando Maran, al suo posto torna Luca D’Angelo ancora imbattuto dopo 13 partite; 8^, un altro campione del mondo del 2006 approda in B, Daniele De Rossi accetta la guida della Spal al posto di Roberto Venturato; 11^, William Viali prende il posto di Davide Dionigi al Cosenza, mentre a Venezia salta la panchina di Ivan Javorcic sostituito da Paolo Vanoli dopo un turno di transizione con Andrea Soncin alla guida dei lagunari; 14^, Aurelio Andreazzoli sostituisce Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana; 15^, rendimento al di sotto delle aspettative per il Genoa di Alexander Blessin, il tecnico tedesco viene sostituito da Alberto Gilardino, ennesimo campione del mondo 2006 subentrato, il quale ha rilanciato il Grifone con 10 punti in 4 gare; 18^, Alfredo Aglietti torna in sella accomodandosi sulla panchina del Brescia al posto di Pep Clotet, mentre a Cagliari saluta Fabio Liverani, al suo posto torna in Sardegna dopo tanti anni Claudio Ranieri, il quale debutterà in panchina nel 2023, sostituito intanto nel match contro il Cosenza da Roberto Muzzi.