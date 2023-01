Reggina, è Menez il cannoniere dell’anno solare 2022

7 reti da gennaio a dicembre per il francese, secondo posto per Fabbian a quota 5

Nella classifica marcatori della Reggina del girone di andata di questa stagione davanti a tutti c’è a sorpresa Giovanni Fabbian che con ben 5 reti risulta essere in assoluto il centrocampista più prolifico del campionato di Serie B. Alle sue spalle tra i marcatori amaranto troviamo con 4 reti a testa Canotto, Hernani, Menez e Rivas.

L’attuale secondo posto di Jeremy Menez si tramuta in primato considerando invece l’intero anno solare: da gennaio a dicembre 2022, dunque conteggiando anche il girone di ritorno della scorsa stagione, il francese è stato il calciatore amaranto più volte in gol, 7 in totale. Menez è inoltre l’unico marcatore a segno sia nei primi 6 mesi dell’anno che in questi ultimi, di conseguenza Fabbian si piazza comunque in seconda posizione nella graduatoria relativa all’anno solare.

Di seguito la classifica completa.

7 gol Menez

5 gol Fabbian

4 gol Canotto, Hernani, Rivas

3 gol Galabinov

2 gol Folorunsho, Gagliolo, Gori, Pierozzi

1 gol Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Denis, Di Chiara, Liotti, A. Lombardi, C. Lombardi, Majer, Montalto, Tumminello