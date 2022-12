Reggina, 36 punti nel girone di andata: solo una volta andò meglio…

Con 36 punti in 19 partite la Reggina è giunta al giro di boa del campionato di Serie B da seconda forza del campionato; meglio degli amaranto ha fatto solamente il Frosinone che vanta 3 lunghezze di vantaggio, proprio quelle ottenute nello scontro diretto di qualche settimana fa al “Granillo”.

In quello che è il 25° campionato di Serie B della storia della Reggina, la squadra di Inzaghi ha conquistato il secondo posto assoluto per quanto concerne i punti ottenuti nelle sole gare di andata. Solamente una volta gli amaranto girarono a metà stagione con un punteggio migliore: era il 2001/2002 e la squadra di Franco Colomba retrocessa dalla Serie A puntava all’immediato ritorno in massima serie, con una squadra in larga parte confermata dalla stagione precedente e alcuni importanti e decisivi innesti; un gruppo costruito per puntare a vincere e che chiuse il girone di andata con 37 punti, terminando poi il campionato al terzo posto, sufficiente per l’immediato ritorno in A.

Dietro le squadre di Colomba e Inzaghi, in questa speciale classifica si colloca con 32 punti la Reggina di Ezio Galbiati, stagione 1969/1970, la quale chiuse poi al sesto posto finale (all’epoca la vittoria valeva 2 punti, il conteggio è stato effettuato attribuendone 3 per un confronto equo); 32 i punti (ma in 21 partite) anche per i sorprendenti giovani amaranto di Gianluca Atzori che nel 2010/2011 sfiorarono la finale playoff.

31 punti al termine del girone di andata li avevano ottenuti sia la Reggina all’esordio assoluto in B nel 1965/1966 e che sfiorò l’immediata Serie A, sia la squadra di Elio Gustinetti prima e Bruno Bolchi poi, che nel 1998/1999 quella tanto sospirata massima serie la raggiunse. Il minimo di punti al giro di boa in queste 25 partecipazioni al campionato di Serie B lo si ottenne nella stagione 2013/2014, con soli 14 punti in 21 giornate, per una squadra che quell’anno retrocesse amaramente in C; un po’ meglio si fece due anni fa, al ritorno nel torneo di B, con 18 punti in 19 gare.