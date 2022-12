Eccellenza, 2022 fantastico per la Gioiese che si gode i “talismani” Catania, Dascoli e Guerrisi

Per i viola è la prima vittoria in coppa, per Guerrisi è la seconda consecutiva, addirittura la terza di fila per Catania e Dascoli

Con il successo prenatalizio nella finale di Coppa Italia Dilettanti con la Promosport, la Gioiese manda in archivio un 2022 storico. La squadra di Graziano Nocera ha vissuto 12 mesi alla grande, riconquistando l’Eccellenza grazie alla vittoria nella finale playoff dello scorso maggio contro l’Amantea e riuscendo ad arrivare a metà di questo campionato non solo in testa alla classifica, ma con ben 10 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Un vero e proprio solco che la compagine viola potrà provare a scavare ulteriormente nella prima metà di gennaio nei confronti di Promosport e Reggiomediterranea, le quali saranno proprio le prime avversarie del girone di ritorno.

Tornando alla Coppa Italia, per la Gioiese si è trattato del primo successo in una manifestazione nella quale la compagine viola era stata spesso costretta a fermarsi in semifinale, ben 6 volte, a partire fin dalla prima edizione nella stagione 1991/1992 quando venne sconfitta ai rigori dal Siderno, poi vincitore del trofeo. Ma se per la Gioiese si tratta del primo successo, così non è per alcuni dei suoi protagonisti, per i quali è diventata ormai una consuetudine alzare il trofeo al cielo negli ultimi anni.

Per Ferdinando Guerrisi si tratta della seconda Coppa Italia consecutiva: il centrocampista classe ’92, tra i tanti gioiesi ad indossare la maglia della propria città, aveva infatti vinto anche la scorsa finale, appena un anno fa, con la maglia del Locri, senza tuttavia poter scendere in campo a causa di un infortunio. Ancora meglio di Guerrisi hanno invece fatto Angelo Catania e Alessandro Dascoli, giunti venerdì scorso alla terza finale vinta di fila, dopo quelle con le maglie di Locri e San Luca (2019/2020 contro la Morrone ai rigori); nelle due precedenti finali Catania era rimasto a guardare, questa volta invece è stato tra i protagonisti, proprio come Dascoli e Guerrisi, siglando anche il gol del vantaggio viola.

Catania, Dascoli e Guerrisi portafortuna per la coppa ma chissà che non si rivelino tali anche per il campionato, avendolo vinto con il Locri nella passata stagione. Piccola curiosità riguardante sempre Guerrisi: già nel 2013 fu tra i protagonisti della promozione in Serie D della Nuova Gioiese allenata da Mario Dal Torrione.