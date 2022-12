La Reggina si gode la ritrovata solidità difensiva e un’anima “corsara”

Amaranto primi con Bari e Genoa per punti ottenuti in trasferta, dove sono 4 le vittorie consecutive; zero gol subiti negli ultimi 270'

La Reggina ha chiuso ad Ascoli il suo 2022 ottenendo altri tre punti che permettono agli amaranto di terminare il girone di andata al secondo posto a quota 36. La squadra di mister Inzaghi ha faticato un po’ a creare le opportunità per arrivare al tiro e rendersi pericolosa, trovando a metà ripresa con Rivas un gol pesantissimo, il terzo in campionato per l’honduregno, a secco dal derby con il Cosenza.

Alla difficoltà nel segnare, soprattutto contro squadre ben chiuse e agonisticamente cattive, si contrappone una solidità difensiva che nelle ultime partite ha letteralmente blindato i risultati. Nelle ultime 5 gare, solamente il Frosinone è riuscito a gonfiare la rete amaranto; per il resto sono arrivati 4 cleen sheet che hanno fruttato tre vittorie e un pareggio. Si è trattato di una sorta di ritorno alle origini, con la Reggina che subì soltanto 3 reti nelle prime 8 giornate, salvo poi inanellare una serie di 6 partite consecutive con gol al passivo, ben 10.

Quella di Ascoli è stata la quarta vittoria consecutiva in trasferta per Inzaghi e i suoi, oltre ad essere il quinto risultato utile di fila lontano da casa. Le ultime tre vittorie da viaggio sono arrivate senza gol subiti (Brescia, Como e Ascoli), l’ultimo incassato in trasferta è stato a Venezia (vittoria per 2-1) mentre l’ultima sconfitta risale al 2-0 di Parma (seguita dal pari di Cagliari, 1-1).

La Reggina occupa la prima posizione nella classifica relativa i punti ottenuti in trasferta, 19, alla pari con Bari e Genoa; assieme ai pugliesi ha anche la miglior difesa fuori casa con 7 reti al passivo.