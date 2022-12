Ascoli-Reggina, le pagelle: Fabbian a tutto campo, Rivas match-winner

La Reggina ottiene la quarta vittoria esterna consecutiva e arriva al giro di boa con 36 punti, ad Ascoli decide il terzo gol in campionato di Rivas. Le pagelle di RNP.

Colombi 6 – Nel primo tempo non tocca palla, l’Ascoli arriva un paio di volte in area ma solo Gondo ha una chance che calcia malamente fuori; compie la sua unica parata, abbastanza agevole, a metà ripresa.

Pierozzi 7 – Attento in copertura, si appoggia alcune volte a Canotto in attacco ma accade di rado per non far saltare l’equilibrio tattico; nella ripresa dalle sue parti non fa passare un moscerino.

Cionek 7 – Una dura battaglia aerea fatta soprattutto di prestanza fisica con Gondo, un duello vinto nettamente nella ripresa.

Gagliolo 7 – Giornata impegnativa anche per l’altro centrale amaranto, costretto ad un gran lavoro soprattutto per contenere Dionisi, fa valere il mestiere e il carisma.

Di Chiara 7 – Spinge nei primi minuti, poi è costretto a rimanere basso, molto attento a non concedere il fondo e opportunità di cross all’Ascoli.

Hernani 6,5 – Primo tempo un po’ nell’ombra, cresce nella ripresa assieme a tutta la squadra, riesce a dare linfa preziosa in mezzo tenendo alto il ritmo del palleggio amaranto.

Majer 6,5 – Prezioso il suo lavoro di schermo davanti alla difesa, imposta con grande difficoltà a causa del forte pressing dei centrocampisti ascolani. Dal 79′ Crisetig sv

Fabbian 7 – Corsa e impegno a tutto campo, è davvero instancabile; semplicemente geniale il suo colpo di tacco che libera al tiro vincente Rivas. Dal 76′ Liotti sv

Canotto 6 – Tenta un paio di guizzi in apertura, finisce inghiottito tra le maglie bianconere senza riuscire ad esprimersi ai suoi livelli. Dal 69′ Cicerelli 6 – Offre il suo contributo soprattutto in copertura, mentre in attacco sono minime le sue iniziative in una fase finale di grande sacrificio.

Menez 6 – Molto nervoso, non trova varchi in attacco ed è spesso costretto a giocar palla lontano dall’area avversaria. Dal 76′ Gori sv

Rivas 7 – Parte bene, pare ispirato, ma riceve pochi palloni giocabili; inizia benissimo nella ripresa andando a caccia del guizzo vincente, trovando un gol fortemente voluto. Dal 79′ Camporese sv

Mister Inzaghi 7 – Parte a spron battuto la sua Reggina, insidiosa nei primi minuti, poi l’Ascoli prende le misure, neutralizza il gioco amaranto sulle fasce concedendo pochissimi varchi, il ritmo si abbassa e anche l’impostazione per vie centrali diventa difficoltosa. Nella ripresa Reggina in campo con la voglia di premere decisamente sull’acceleratore e ci riesce, schiacciando i bianconeri, costruendo azioni insistite e che portano al gol di Rivas. Nella parte finale del match gli amaranto stringono le maglie riuscendo a non concedere nulla (come del resto per gran parte dell’incontro), mostrandosi fisicamente al top e sovrastando sul palleggio la formazione di Bucchi.