Verso Ascoli-Reggina, Inzaghi: “Questi ragazzi ci stanno facendo vivere un sogno”

A due giorni dalla partita di Ascoli, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita.

“La partita con l’Inter è stato l’ennesima dimostrazione di un gruppo composto da soli titolari, è bello ciò che questo gruppo ha creato. Ci siamo goduti una bella partita, adesso dobbiamo avere la forza di chiudere bene questo girone di andata, società e tifosi meritano una grande partita contro un avversario temibile, ha cambiato poco, un ottimo allenatore e una grande tifoseria. Sono super contento per queste 18 partite, abbiamo sempre fatto bene anche quando abbiamo perso, non c’è alcun rammarico; a questi giocatori va fatto solo un grande applauso, comunque vada saremo secondi alla fine del girone di andata. Santander ha avuto tanti guai fisici, oggi ha avuto un piccolo risentimento, non è riuscito finora ad essere continuo; speriamo possa fare un grande girone di ritorno. Menez? Abbiamo avuto cautela, ha lavorato a parte qualche giorno, poi si è allenato con la squadra, domani nell’ultimo allenamento valuteremo i e gli altri. L’amichevole mi ha confermato che chiunque giochi, non cambia nulla, so di poter contare su tutti. Sono contento di Rivas, contro il Bari è stato il migliore in campo, ma non è mai semplice decidere tra lui e Cicerelli, però so di essere sempre tranquillo. L’Ascoli ha cambiato sistema e ha ritrovato compattezza, è un avversario difficile da affrontare, è una squadra ambiziosa che ha aggiunto elementi importanti; siamo consci della nostra forza, nelle ultime trasferte abbiamo fatto molto bene, tornerà Gagliolo e dovrò scegliere chi dei tre centrali resterà fuori. Finora non ho chiesto alcun giocatore, devo tantissimo a questo gruppo che ci sta facendo vivere un sogno; bisognerà capire chi potrebbe decidere di andare via, il gruppo è affiatato ma ci penseremo dopo Ascoli. La società ha fatto tantissimo in estate, grandi sacrifici. Tutte le squadre commettono errori, non possiamo pensare di essere perfetti, qualche punto sicuramente ci manca, per errori nostri e non solo. Finora siamo riusciti a realizzare quello che la società ci ha chiesto, divertire e divertirci.”