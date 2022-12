Coppa Italia Dilettanti, la Gioiese alza al cielo il trofeo

Il primo trofeo stagionale se lo aggiudica la Gioiese, che conquista la trentunesima edizione della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, la prima della propria storia sportiva. Tutti nel primo tempo i gol, viola avanti di tre reti dopo poco più di trenta minuti, lametini che accorciano lo svantaggio con Colosimo prima del riposo. Non succede nulla nella ripresa, trionfo gioiese al triplice fischio finale.

Il bilancio conclusivo del Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi nel post gara: “Contento per come è andata questa finale sia dal punto di vista organizzativo, che tecnico. I complimenti d’obbligo per la Gioiese, che ci auguriamo possa arrivare fino in fondo alla competizione nazionale. Complimenti anche alla Promosport, che già al primo anno di partecipazione al torneo di Eccellenza ha raggiunto una prestigiosa finale”.

LA GARA

Parte forte la Gioiese grazie alla rete di Catania al sedicesimo minuto, poderosa la sua girata in area di rigore, con la palla che varca la linea di porta nonostante un tentativo disperato della difesa lametina. I viola, sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio, raddoppiano dopo cinque minuti con il calcio di punizione dal vertice destro dell’area di rigore di Curcio, che beffa Zappulla sul primo palo. Tris reggino al trentatreesimo minuto, percussione centrale di Domenico Spanò e palla all’angolino basso. La Promosport esce dal guscio tre minuti più tardi con Colosimo, che risolve una mischia in area accorciando le distanze.

Seconda frazione avara di vere e proprie azioni da gol, girandola di sostituzioni e, sul taccuino, annotiamo l’espulsione del difensore viola Dascoli al trentaseiesimo minuto nel tentativo di evitare una chiara azione da gol a Colosimo, numero dieci della Promosport. Finisce 1-3 per la compagine di Gioia Tauro, che porta a casa il primo trofeo della stagione, la prima Coppa Italia Dilettanti della sua storia sportiva.

IL TABELLINO DELLA GARA

NSD PROMOSPORT-GIOIESE 1918 1-3 (pt 1-3)

PROMOSPORT: Zappulla, Perri, Schirripa, Casella, De Martino, Miceli (39’ st De Nisi), Villella (1’ st Rekik), Scozzafava (1’ st Trentinella), Angotti, Colosimo, Mercurio (21’ st Scognamiglio). All.: Sig. Morelli

GIOIESE: Palumbo, Scarcella, Spano R., Curcio, Stillitano, Dascoli, Spano D. (44’ st Pesce), Guerrisi (28’ st Saccà), Catania (21’ st Lazzarini), Condemi (40’ st Scigliano), Staropoli (32’ st Mercurio). All.: Sig. Nocera

ARBITRO: Sig. Domenico Fabio Macrina (Sez. Reggio Calabria) Assistenti: Sig.ra Elisa Lavarra (Sez. Cosenza) e Sig. Angelo Celestino (Sez. Reggio Calabria) Quarto Uomo: Sig. Vito Filippi (Sez. Rossano)

MARCATORI: 16’ pt Catania (G) 21’ pt Curcio (G) 33’ pt Spanò D. (G) 36’ pt Colosimo (P)

NOTE: AMMONITI: Scozzafava (P) Guerrisi (G) Curcio (G) Trentinella (P) Rekik (P) Schirripa (P); ESPULSO al 36’ st Dascoli (G)

Fonte: crcalabria1.it