Reggina-Inter LIVE su RNP

Amichevole tra Reggina e Inter allo stadio “Oreste Granillo”, i fratelli Inzaghi uno contro l’altro, una grande del calcio italiano che torna a Reggio Calabria. Aggiornamenti LIVE sull’andamento del match qui su RNP.

REGGINA-INTER 0-2 – FINALE

80′ Dzeko, 87′ Lukaku

90’+5′, termina il match con gli amaranto ad attaccare a caccia di un gol che sarebbe stato meritato. Si chiude con il successo dell’Inter maturato nei minuti finali, Dzeko e Lukaku sul tabellino dei marcatori. Grandi e meritati applausi alla Reggina!

92′, spettacolare azione di Canotto che manda per le terre un paio di difensori e da posizione defilata calcia rasoterra, il palo nega una grande soddisfazione a lui e al popolo amaranto!

88′, quattro cambi nell’Inter: entrano Carboni, Curatolo, Fontanarosa e Stankovic, fuori Dzeko, Lukaku, Chalanoglu e Dimarco.

88′, nella Reggina entra Paura per Bouah.

87′, in maniera fortunosa un pallone filtrante arriva tra i piedi di Lukaku che da pochi passi insacca il raddoppio nerazzurro.

82′, dentro tra gli amaranto anche Canotto per Crisetig.

80′, sugli sviluppi del corner, lo stacco di Dzeko è perfetto e l’Inter trova il vantaggio.

80′, la bordata da fuori di Asslani trova la grande risposta di Ravaglia che concede solo il corner.

74′, altri tre cambi nell’Inter: lasciano il campo Onana, Barella e Bellanova, entrano Cordaz, Asslani e De Vrij.

73′, quattro innesti tra gli amaranto: Di Chiara, Rivas, Zucco e Agostinelli prendono il posto di Giraudo, Cicerelli, Liotti e Ricci.

68′, nella Reggina entra Cionek al posto di Loiacono.

67′, Inter pericolosa in area di rigore: dopo una respinta di Dutu sulla botta di Gosens, il tiro-cross di Dzeko attraversa l’area piccola, Acerbi in spaccata tocca con la punta togliendo di fatto la sfera dalla portata di Bellanova, sfera sul fondo ma grande brivido per la Reggina.

66′, triplo cambio nell’Inter: dentro Gagliardini, Gosens e Darmian, fuori Mkhitaryan, Bastoni e Skriniar.

62′, altra iniziativa di Cicerelli, cross tagliato che non trova alcuna deviazione e si spegne di poco oltre il secondo palo.

51′, splendida discesa di Cicerelli, il suo cross viene allontanato da Acerbi, la raccoglie al volo Giraudo che spara una bordata splendida, Onana compie un’altra grande parata!

46′, Filippo Inzaghi opera tre sostituzioni nell’intervallo: dentro Dutu, Fabbian e Santander, escono Gagliolo, Majer e Gori.

Intervallo

45’+1′, soli sessanta secondi extra concessi dal signor Cosso, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

42′, paratissima di Ravaglia! Lo stacco di Lukaku da breve distanza era indirizzato nell’angolino, il portiere amaranto ci ha messo il guantone!

38′, sugli spalti del “Granillo” parte la Ola! Un grande clima di festa questa sera!

37′, discesa di Mkhitaryan sulla sinistra, dal fondo scarico per Dzeko a rimorchio, il bosniaco calcia sul fondo.

35′, corner per la Reggina, palla che finisce nel cuore dell’area, un paio di calciatori amaranto non riescono a trovare la deviazione vincente.

33′, Dzeko incorna su calcio d’angolo, palla che si perde abbondantemente sul fondo.

21′, triangolo al limite tra Dzeko e Lukaku, sinistro rasoterra potente del belga, Ravaglia si distende e para in due tempi.

16′, lungo traversone di Dimarco raccolto sul secondo palo da Dzeko, conclusione al volo di poco oltre la traversa.

12′, ancora insidioso Chalanoglu, stavolta da posizione defilata, Ravaglia blocca la conclusione.

10′, grande chance per la Reggina che sugli sviluppi di un angolo costruisce un’azione, conclusa dall’incornata di Gagliolo, Onana compie un mezzo miracolo!

6′, il primo acuto è dell’Inter, Chalanoglu calcia dalla distanza senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

Il signor Cosso di Reggio Calabria dà il via al match: comincia Reggina-Inter!

Formazioni ufficiali:

Reggina: Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Majer, Crisetig, Liotti; Ricci, Gori, Cicerelli. A disposizione: Aglietti, Colombi, Cionek, Dutu, Fabbian, Di Chiara, Santander, Agostinelli, Zucco, Paura, Canotto, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Brazao, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Asslani, Darmian, Curatolo, Carboni, Fontanarosa, Stankovic, Biral. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria, Federico Longo di Paola.