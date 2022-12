Reggina-Inter, le formazioni ufficiali

Ultime News

Reggina

22/12/2022 | A cura di Domenico Geria

La sfida amichevole in programma questo pomeriggio alle 18 al “Granillo” ripropone la sfida tra Reggina e Inter che non si disputava in riva allo Stretto esattamente da 14 anni, 1 mese e 21 giorni. Era infatti il 1°...