Reggina, il ritorno dell’Inter al “Granillo” dopo 14 anni: una vittoria amaranto in 11 match

La sfida amichevole in programma questo pomeriggio alle 18 al “Granillo” ripropone la sfida tra Reggina e Inter che non si disputava in riva allo Stretto esattamente da 14 anni, 1 mese e 21 giorni. Era infatti il 1° novembre del 2008 quando nell’ultima annata in Serie A degli amaranto, i nerazzurri di Mourinho s’imposero per 3-2: dopo essere andati sul doppio svantaggio per le reti di Maicon e Vieira, i ragazzi di Nevio Orlandi rimontarono con le firme di Cozza e Brienza, salvo poi subire al 91′ la rete-beffa di Cordoba.

Negli undici incontri giocati a Reggio Calabria tra il 1999 e il 2008, tra campionato e Coppa Italia, più di una volta l’Inter colpì in pieno recupero in maniera decisiva. Proprio la prima sfida assoluta in A, nel novembre del ’99, venne decisa dal gol di Recoba al 90′. Nel settembre del 2002 Vieri portò in vantaggio i nerazzurri, poi Nakamura su rigore pareggiò al 92′; sembrava fatta per il pari, ed invece, appena il tempo di rimettere il pallone a centrocampo e ancora Recoba colpiva e regalava i tre punti ai suoi. L’uruguaiano era una Bestia Nera della Reggina, così come lo divenne poi l’argentino Julio Cruz, cannoniere dell’Inter nei confronti con gli amaranto. Ed anche se il gol non gli venne attribuito, il 17 dicembre 2003 fu proprio una sua giocata a determinare al 93′ l’eliminazione dalla Coppa Italia della Reggina: dopo aver perso l’andata degli Ottavi a San Siro per 2-1, con il vantaggio di Di Michele ribaltato dalla doppietta proprio di Cruz, nel match di ritorno Leon segnò un gol pesante che avrebbe portato Camolese e i suoi ai Quarti; l’espulsione di Giacchetta sul finire del primo tempo costrinse gli amaranto ad un secondo tempo di sacrificio, Bonazzoli colpì la traversa sfiorando il raddoppio, infine, al 93′, Cruz innescato sulla trequarti provava il tiro della disperazione dalla distanza, la palla impattava sul palo, rimbalzava sulla schiena di Belardi e finiva in rete. 1-1 e Inter qualificata. Tornando al campionato, nel marzo 2004 terminò 0-2 con la seconda rete, firmata da Adriano, al 93′; nel dicembre 2005 finì 0-4, ultimo gol di Pizarro al 92′.

11 sfide al “Granillo” dal 1999 al 2008, 9 di campionato e 2 di Coppa Italia, 7 successi nerazzurri, 3 i pareggi (oltre al già citato 1-1 di coppa anche gli 0-0 del gennaio 2005 e dell’aprile 2007) e una sola vittoria amaranto, il 1° ottobre del 2000, prima giornata di quel campionato iniziato in ritardo a causa delle Olimpiadi di Melbourne. Il solito Recoba al 10′ colpiva una delle sue vittime preferite, allo scadere del primo tempo Possanzini rimetteva le cose a posto e in avvio di ripresa, Marazzina con una pregevole girata mancina sul primo palo siglava il definitivo 2-1 sulla squadra allenata da Marcello Lippi.