Serie B, il Giudice Sportivo: Ascoli senza Falasco, Majer in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B, il relazione alle gare della 18^ giornata, ha squalificato per una giornata ben 12 calciatori, tra questi anche Nicola Falasco dell’Ascoli, prossimo avversario della Reggina. Gli altri calciatori fermati per un turno sono: Adorni e Karacic del Brescia, Danzi e Perticone del Cittadella, Nedelcearu del Palermo, Curado del Perugia, Dalle Mura ed Esposito della Spal, Zaro del Sudtirol, Di Tacchio della Ternana e Wisniewski del Venezia.

Per quanto riguarda la Reggina, un solo cartellino giallo è arrivato nel match di sabato sera contro il Bari, rimediato da Zan Majer: per il centrocampista amaranto si tratta della quarta sanzione stagionale, il che lo porta in diffida.