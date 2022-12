Basket, fantastica Viola contro Crema: vittoria netta nel ricordo di Tolotti

In un’atmosfera particolare, legata al ricordo di un grande campione del passato, la Pallacanestro Viola ha affrontato sul parquet del PalaCalafiore la Logiman Crema. Reggio Calabria e Crema, di fronte per la prima volta nella storia ma unite nel mondo cestistico da Gustavo Tolotti, nato proprio nella cittadina lombarda nel 1967 e approdato in riva allo Stretto nel 1986. Indossò la casacca neroarancio per ben 12 anni, raggiungendo quasi le 400 presenze, vivendo in quei suoi anni a Reggio l’apice di una grande carriera che lo portò anche a vestire più volte la maglia della nazionale, partecipando anche al Mondiale del 1990 in Argentina.

Il commovente momento del ricordo, alla presenza della famiglia del compianto campione scomparso lo scorso 16 luglio, ha poi ceduto la scena al match. La Viola, consapevole di dover andare oltre i propri limiti per risalire la china, parte con il freno a mano tirato rispetto ad altre occasioni; gli ospiti ne approfittano arrivando al primo riposo sul parziale di 11-13; nel secondo quarto, il quintetto reggino rompe gli argini, salgono in cattedra i vari Renzi (18 punti alla fine per lui), Provenzali (16) e Balic (14) e il canestro dei lombardi vede infilarsi un pallone dopo l’altro. A metà partita il risultato è di 39-31 con ben 28 punti messi a segno dai neroarancio nei secondi 10′.

La verve realizzativa dei ragazzi di coach Bolignano prosegue anche dopo l’intervallo lungo, la Viola incrementa in maniera considerevole il proprio vantaggio arrivando all’ultimo riposo con un +18 (60-42) da gestire con grande saggezza nell’ultimo quarto. Crema non riesce a riempire l’enorme solco scavato da Renzi e compagni nella fase centrale dell’incontro, rosicchiando infine un solo punto. Matura per la Viola una grande vittoria per 81-64, risultato che rilancia le chance salvezza dei reggini, sempre ultimi ma ora in compagnia di Palermo e Ragusa; proprio a Palermo il prossimo 8 gennaio la Viola tornerà sul parquet per un fondamentale scontro diretto. A due turni dal giro di boa, i neroarancio vedono finalmente la luce in fonda al tunnel.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 13^ giornata

22 Gemini Mestre

22 Rucker San Vendemiano

22 Agribertocchi Orzinuovi

18 Antenore Energia Virtus Padova

14 Aurora Rimadesio Desio

14 LuxArm Lumezzane

14 Civitus Allianz Vicenza

12 Logiman Pallacanestro Crema

12 Lissone Interni Brianza Casa Basket

12 UBP Petrarca Padova

10 Pontoni Monfalcone

10 Infodrive Capo d’Orlando

8 Bergamo Basket 2014

6 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

6 Green Basket Palermo

6 Virtus Ragusa