Top e Flop di Reggina-Bari: festa sugli spalti, bene Rivas e Di Cesare

Allo stadio “Oreste Granillo” il match tra Reggina e Bari termina 0-0, con un gol annullato agli ospiti ed un rigore prima concesso e poi revocato agli amaranto. Si chiude con un pareggio il 2022 casalingo della Reggina, nella gara odierna molto equilibrata questi i top di Rnp.

I top di RNP:

Rivas: Le lacrime dopo la sostituzione a Como mostrano la sua voglia di sorprendere e l’amore per una maglia, una città che lo ha accolto nel lontano 2019, l’honduregno punta sempre l’uomo, si propone in fase offensiva, grazie alla sua velocità mette in difficoltà la retroguardia avversaria, uno dei migliori in campo

Di Cesare: sulla carta il calciatore di movimento più anziano della serie B anche se, in campo, non sembra, tanta esperienza per il capitano biancorosso classe 1983 che non toglie mai la gamba quando i calabresi attaccano nella sua zona del campo, uno dei migliori per il Bari.

CARMELO ZAMPAGLIONE