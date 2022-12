Reggina-Bari, Inzaghi: “Ai punti avremmo meritato, ma di fronte c’era un grande avversario”

Al termine di Reggina-Bari conclusasi sul risultato di 0-0, in conferenza stampa è intervenuto il tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“Sono felice, ho visto i numeri della partita, la nostra supremazia è stata importante; il nostro portiere non è mai stato impegnato, probabilmente meritavamo di vincerla ma quando non segni l’importante è di non rischiare di perderla alla fine. Comunque vada ad Ascoli, questa squadra ha fatto grandi cose e questo grande pubblico lo merita. Essere felici oggi è difficile, Sinisa è stato straordinario, non mi sembra vero quel che è successo, parlar di calcio viene difficile, è scomparso anche Sconcerti, mi unisco al dolore delle famiglie. Menez? Stava male, ma il dottore mi ha detto che adesso va meglio, speriamo non sia nulla di grave. Siamo felici di essere una realtà ma dobbiamo essere realisti, siamo una società nuova, ci prendiamo quello che sta venendo; complimenti al Bari, è un gruppo consolidato, ci troviamo entrambe in posizioni inaspettate. Nonostante non ci siano stati gol, è stata una bella partita. Fabbian è sceso perché si è stancato molto, con Liotti e Crisetig volevo vincerla; Gori mi è piaciuto, è affranto perché secondo lui il rigore c’era. Non mi piace dare voti, si deve sempre migliorare gara dopo gara, nessuno pronosticava di poter arrivare dove siamo. Abbiamo fatto qualcosa d’importante e l’appetito vien mangiando, forse abbiamo qualche punto in meno rispetto a quanto meritato. Al di là degli episodi, ai punti avremmo meritato di vincere, ma il pareggio contro questo Bari ci può stare. Qualche giocatore non ha giocato per motivi fisici, ma ci penseremo a gennaio; giovedì ci godremo una grande serata con l’Inter, poi penseremo a chiudere bene ad Ascoli.”