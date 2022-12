Oscar del Calcio: Ferdinando Ielasi miglior Addetto Stampa della Serie B

Congratulazioni al nostro ex Direttore, premiato come miglior Addetto Stampa di B per la stagione 2021/2022

Importante riconoscimento per Ferdinando Ielasi, Responsabile Ufficio Stampa della Reggina. Agli Italian Sport Awards, gli Oscar del calcio italiano, che avranno luogo in questi giorni a Salerno, saranno premiati i protagonisti della stagione 2021/2022 dalla Serie A alla C, e per quanto concerne la Serie B, tra i premiati ci sarà proprio Ferdinando Ielasi, il quale riceverà il premio come Miglior Addetto Stampa della B.

Un riconoscimento prestigioso e meritato per il collega e amico Ferdinando, da parte della redazione di RNP, di cui è stato fondatore e Direttore, le più sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto.