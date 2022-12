Serie D, il Cittanova risale la china ma la vittoria interna sfugge ancora

Continua la lenta risalita del Cittanova che abbandona anche il penultimo posto agganciando in terzultima posizione il Santa Maria del Cilento. Mister Danilo Fanello (a sinistra) raccoglie l’ennesimo punto, il decimo della sua gestione che non ha conosciuto la sconfitta in queste 6 gare da tecnico giallorosso.

L’ex allenatore di Sambiase e Paolana ha ormai trovato la quadratura del cerchio con l’assetto della squadra, letteralmente trasformata, non tanto negli uomini quanto nell’atteggiamento, dal suo arrivo. Un Cittanova allo sbando e che appariva prossimo alla resa, ha ritrovato grinta, brillantezza e voglia difendere con i denti questa categoria; 10 punti in 6 gare, come detto, frutto di 2 successi, a Marigliano e Paternò, e di 4 pareggi, tutti arrivati al “Morreale-Proto” contro Catania, Locri, Sant’Agata e Castrovillari. Proprio contro i Lupi del Pollino è arrivato lo 0-0 di questo turno, un altro punto che certamente muove la classifica, ma che rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria di fronte ai propri tifosi. E sì che il Cittanova l’occasione per vincere, o perlomeno per portarsi in vantaggio, l’ha avuta, quando al 38′ del primo tempo Totò Crucitti, più volte decisivo in queste settimane, si è presentato sul dischetto, spiazzando il portiere ma vedendo il pallone impattare contro il montante, l’urlo di gioia del popolo cittanovese rimasto incastrato in gola.

Restano da giocare altri 180′ nel girone di andata e più in generale nel 2022: domenica Fanello e i suoi renderanno visita al Canicattì, formazione che nelle ultime settimane ha alternato sconfitte esterne e vittorie casalinghe, la quale dista appena 4 punti dai giallorossi; mercoledì 21, per l’ultima di andata, al “Morreale-Proto” arriverà il Lamezia Terme, già affrontato in Coppa Italia e che sta vivendo un momento non brillantissimo, pur avendo ottenuto due vittorie in quattro giorni (entrambe in trasferta contro Mariglianese e Paternò, le stesse sconfitte dal Cittanova di recente) dopo un mese e mezzo di astinenza.