Serie D, è un grande Locri: ribaltone in extremis e sogni di gloria

Un Locri indomabile vince, vola e sogna in grande. Matricola terribile e dal temperamento forte e inesauribile, doti trasmesse al meglio dal suo condottiero Renato Mancini (a sinistra), dopo quindici giornate il Cavallo Alato ha spiccato il volo salendo sempre più in alto in classifica, un secondo posto alla pari del Lamezia Terme, battuto a domicilio appena una settimana fa.

Si tratta di un piazzamento che vale tantissimo, poiché il Catania sta giocando un campionato a parte, ponendo gli amaranto e i lametini in vetta alla classifica delle altre. La vittoria del Locri contro l’Acireale è di quelle da marchiare a fuoco nel corso di annate indimenticabili: in svantaggio dal 15′ della ripresa per l’eurogol di Coulibaly, a ridosso del 90′ arriva il pareggio dal dischetto di Larosa. Sulle ali dell’entusiasmo, in pieno recupero Zarich insacca a porta vuota dopo una ribattuta della traversa. Un gol che vale l’apoteosi di un Locri che sta viaggiando a ritmi da vertice: dopo la sconfitta di Catania, alla 7^ giornata, capitan Vincenzo Aquino (a destra, foto Santucci) e compagni in 8 partite hanno ottenuto 6 successi, 1 pari a Cittanova e 1 stop a Paternò. Una squadra brillante e in gran forma che potrebbe confermarsi tra le prime fino al termine della stagione, ma nel frattempo, da neopromossa, il primo obiettivo resta quello di mettere al sicuro la salvezza.

I 28 punti raccolti in 15 giornate sono già un discreto bottino da consolidare nelle successive 19 partite. Ma è anche un Locri che in tal senso sta superando se stesso: quattro anni fa, gli amaranto appena arrivati in Serie D partirono fortissimo arrivando a giocare la partita del “San Nicola” contro il Bari, alla 7^ giornata, al secondo posto e con appena un punto in meno rispetto ai pugliesi. L’avvio arrembante tuttavia si spense presto: 13 punti raccolti nelle prime 6 gare, che divennero 18 alla 15^. Rispetto a quel Locri, la squadra di Mancini ha già raccolto ben 10 punti in più, che non sono pochi. Nelle successive 19 giornate, il Cavallo Alato ottenne altri 21 punti che valsero il quartultimo posto e la disputa dei playout, con sconfitta e retrocessione. Calcoli alla mano, per raggiungere una comoda salvezza stavolta 21 punti sarebbero più che sufficienti, proiettando Mancini e i suoi a quota 49. Tuttavia, la sensazione che questo Locri sta trasmettendo è quella di essere consapevole del proprio potenziale, che potrebbe rivelarsi fino in fondo tra i più elevati del Girone I.