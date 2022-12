Como-Reggina, le formazioni ufficiali: Inzaghi si affida a Gori e Cicerelli

Tutto pronto al “Giuseppe Sinigaglia” per il fischio d’inizio di Como-Reggina, match valido per la diciassettesima giornata di Serie B in programma questo pomeriggio alle 15:00. Gli uomini di Longo sono reduci dal pareggio esterno contro il Palermo, mentre gli amaranto sono stati sconfitti per 0-3 dal Frosinone nell’ultimo turno di campionato.

Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Como (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannau; Faragò, Bellemo, Arrigoni; Cutrone, Cerri, Mancuso. In panchina: Bolchini, Vigorito, Cagnano, Da Riva, Gabrielloni, Blanco, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri, Ambrosino. Allenatore: Moreno Longo.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Hernani; Ricci, Gori, Cicerelli. In panchina: Aglietti, Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Fabbian, Lombardi, Canotto, Ménez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

S.R.